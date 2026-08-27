На Дону на торги выставили двух верблюдов и стадо муфлонов

В Ростовской области на торгах продают двух верблюдов и стадо муфлонов. Животные сейчас находятся в природном заказнике «Горненский» (Красносулинский район). Информация об этом опубликована на портале «Торги России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

В составе лота — самец и самка верблюда 2015 года рождения: особи отличаются наличием двух горбов, густой шерстью и растительноядным рационом. Начальная цена на самца установлена в размере 288 тыс. руб., на самку — 309 тыс. руб.

Дополнительно к продаже предложено 14 муфлонов — по семь особей каждого пола. Стартовая стоимость самца (годов рождения — 2016, 2019, 2022) составляет 64 тыс. руб., самки (2016, 2019, 2020 годов рождения) — 53 тыс. руб. Совокупная начальная цена всего поголовья — 1,4 млн руб.

Организаторов является ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Ростовской области. Срок приема заявок на участие в торгах — до 17 сентября включительно. Аукцион пройдет 21 сентября, начало торгов — в 11:00.

Мария Хоперская