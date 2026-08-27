В Удмуртии к Дню оружейника организуют экскурсии на заводы и промплощадки

С 16 по 19 сентября в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Глазове и Завьяловском районе пройдут экскурсии на местные предприятия (6+). Мероприятия приурочены к празднованию Дня оружейника, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Ожидается, что в них примут участие около 600 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Экскурсии проводятся третий год подряд в рамках развития промышленного туризма в регионе. В этом году в программе заявлено более десяти предприятий. Среди них — производители мороженого, сладостей, напитков, лакокрасочной и других видов продукции. На некоторых площадках предусмотрены мастер-классы.

Впервые к проекту присоединился рыбхоз «Пихтовка», где 18 сентября состоится бесплатная экскурсия. Также бесплатные посещения 17 и 18 сентября организуют в Национальном банке с лекцией и экскурсией в музей (12+).

Для участия необходима предварительная регистрация.