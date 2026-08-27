Перевозчика в Саратовской области осудили условно за ДТП с детьми

Суд в Саратовской области приговорил к условному сроку индивидуального предпринимателя в сфере пассажирских перевозок. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области ИП осудили условно за оказание небезопасных услуг пассажирских перевозок

Фото: СУ СКР по Саратовской области В Саратовской области ИП осудили условно за оказание небезопасных услуг пассажирских перевозок

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд установил, что ИП, являясь собственником автобуса, не заключил трудовой договор с его водителем. Кроме того, последний не прошел обязательный предрейсовый и медицинский осмотр, а также имел хронические заболевания. Утром 3 апреля 2026 года водитель вез группу из 28 человек, в том числе 23 несовершеннолетних, на экскурсию по трассе Нижний Новгород — Саратов. По пути мужчина скончался от сердечного заболевания, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ЧП один взрослый и семеро детей получили травмы разной степени тяжести. Суд назначил ИП два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, осужденный должен заплатить штраф 100 тыс. руб. Иски потерпевших на сумму более 750 тыс. руб. также удовлетворены.

Марина Окорокова