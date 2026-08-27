В Ставрополе направлено в суд дело о крупном мошенничестве с предоплатой за товары

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жительниц, которым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службах надзорного ведомства и ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, в период с июля 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемые совместно с иными лицами (материалы в отношении них выделены в отдельное производство) привлекали клиентов, предлагая мобильные телефоны, бытовую технику и иные товары по ценам существенно ниже рыночных. От 110 жителей Ставропольского края и ряда соседних регионов они получили предоплату за якобы оформленные заказы, при этом не намереваясь исполнять обязательства по поставке товаров. Денежные средства фигурантки распорядились по собственному усмотрению.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 56 млн рублей. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд Ставрополя.

Мария Хоперская