В Краснодаре обновили схему размещения рекламных конструкций

На внеочередном заседании городской думы Краснодара депутаты утвердили актуализированную схему размещения рекламных конструкций. В обновленной версии осталось 1584 места — почти на 1,1 тыс. меньше, чем в действовавшей более 10 лет схеме, где было почти 2,7 тыс. точек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Необходимость пересмотра назрела из-за кардинальных изменений в городской среде: появления новых жилых комплексов, зеленых зон, расширения транспортной и инженерной инфраструктуры, а также изменений в законодательстве о наружной рекламе. Департамент архитектуры и градостроительства исключил невостребованные места и добавил новые перспективные точки.

Заместитель председателя комитета городской думы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Кирилл Перцев отметил, что обновление направлено не на количество, а на качество. По его словам, это создаст прозрачные условия для рекламного рынка и принесет бюджету дополнительные средства, которые пойдут на социальную сферу и благоустройство.

На том же заседании депутаты скорректировали городской бюджет, порядок формирования дорожного фонда и внесли изменения в ряд решений гордумы.

Алина Зорина