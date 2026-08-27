Дороги Волгограда проверят за 2,5 млн рублей

Муниципальное учреждение «Комдорстрой» объявило аукцион на проведение диагностики городских дорог. Начальная цена контракта составляет 2,5 млн руб.

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Подрядчику предстоит проверить 682,5 км дорожного полотна, оценить продольную ровность и зафиксировать повреждения проезжей части. По итогам диагностики исполнитель должен подготовить отчет с расчетом доли дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Перечень объектов включает 544 пункта — от центральных магистралей (проспект Ленина, Рабоче-Крестьянская, Третья Продольная) до подъездных путей к дачным поселкам и отдаленным населенным пунктам агломерации.

Работы надо закончить до 12 октября. Заявки на участие в закупке принимаются до 2 сентября.

Нина Шевченко