Воронежцы начали активнее брать кредиты

За первое полугодие 2026 года объем выдач потребительских кредитов в Воронежской области вырос на 24% по сравнению аналогичным периодом прошлого года — до 137 млрд руб. Это следует из данных Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

В общей массе задолженность воронежцев по потребкредитам за год прибавила 4%, составив 209 млрд руб. При этом остатки на срочных вкладах населения увеличились на 17%, составив 633,5 млрд руб. Остатки на текущих счетах также подросли — до 233,5 млрд руб. (+17,5%).

«Поскольку ставки снижаются, люди активнее берут кредиты. Однако склонность к сбережениям сохраняется, ведь проценты, которые предлагают банки по депозитам, по-прежнему выше инфляции»,— отметила заместитель управляющего региональным отделением Банка России Анна Сухова.

В структуре предпочтений россиян вклады остаются основным инструментом сбережений (39%), однако доля тех, кто использует дебетовые карты, также значительна (31%).

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Анна Швечикова