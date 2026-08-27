Загородные дома в Удмуртии за год подорожали на 21%

Средняя стоимость частного дома в Удмуртии за год выросла на 21% и составила в августе 11,9 млн руб. За лето такое жилье подорожало на 4%. При этом средняя цена сотки выросла на 17% за год и 3% за лето до 210 тыс. руб. Такие данные приводит сервис «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Летом 2026 года аналитики отметили значительный рост цен на загородные дома. За три месяца стоимость домов увеличилась более чем на 3%, тогда как в предыдущие месяцы цены росли в среднем на 0,5%. По сравнению с августом 2025 года, средняя цена на дома выросла на 7%.

Положительная динамика в летний период была зафиксирована в 52 из 77 исследуемых регионов. Наибольший рост произошел в Вологодской области (+24%), Чечне (+23%) и Сахалинской области (+22%).