Стройматериалы в Ростовской области подорожали на 13%

В Ростовской области зафиксирован рост цен на стройматериалы: медианная стоимость продукции в январе — июне 2026 года увеличилась на 13% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», сообщает «Деловая газета. Юг».

Эксперты фиксируют стагнацию в сегменте непродовольственных товаров: на фоне экономии потребители либо отказываются от ремонта, либо откладывают его. Как отмечают аналитики «Чек Индекс», рост оборота в секторе обусловлен преимущественно ценовой динамикой — стоимость стройматериалов превысила уровень прошлого года.

Наибольший спрос на продукцию сохраняется в крупных городах региона. Наиболее активными покупателями выступают три категории: владельцы новых квартир, которым требуется ремонт; арендаторы, вынужденные обновлять жилье на фоне роста арендных ставок; а также дачники, формирующие закупки в преддверии сезонных работ.

Мария Хоперская