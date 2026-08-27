Сотрудница хлебозавода в Удмуртии пострадала из-за невнимательности коллеги

В Удмуртии по вине коллеги тяжелую травму получила сотрудница хлебокомбината. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, мировой суд вынес приговор 49-летней жительнице Кизнерского района, работающей тестоводом. Она признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности при ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. Несчастный случай произошел в мае 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимая на рабочем месте не убедилась в безопасности своих действий и включила тестомесильную машину, в которой находилась рука ее 52-летней коллеги. В результате потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновной назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.