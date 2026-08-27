На Ставрополье выставлены на торги активы ГУП СК «ЦРА №63» за 41 млн рублей

Конкурсный управляющий Кошкош Георгий Викторович объявил о проведении открытых электронных торгов по продаже имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Центральная районная аптека №63». Общая начальная сумма лотов составляет более 41,4 млн руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Торги состоятся 12 октября 2026 года на электронной торговой площадке (ЭТП) «Региональная Торговая площадка». Основанием для проведения процедуры послужило решение Арбитражного суда Ставропольского края от 3 февраля 2026 года.

Организатор торгов предлагает потенциальным инвесторам четыре лота коммерческой недвижимости, расположенные в различных населенных пунктах Кочубеевского района. Все объекты принадлежат должнику на праве хозяйственного ведения, что гарантирует покупателю чистоту сделки после завершения всех конкурсных процедур.

Лот №1: Фармацевтический пункт в селе Балахоновское В состав первого лота включены нежилое здание «Здание аптеки» (литеры Б, Б1, Б2) общей площадью 109,7 кв.м., расположенное по адресу: пл. Гетало, д.7, а также земельный участок под ним (кадастровый номер 26:15:051504:228) площадью 181 кв.м. Участок находится у должника в долгосрочной аренде до 2027 года. Объект представляет собой готовую инфраструктуру для малого бизнеса или аптечной сети в сельской местности. Начальная цена установлена в размере 3,7 млн рублей.

Лот №2: Центральный объект в административном центре Самым дорогостоящим активом станет лот №2 — комплекс в селе Кочубеевское по улице Восточной, дом №63/2. Он включает капитальное нежилое здание площадью 455,6 кв.м. (кадастровый номер 26:15:150742:108) и прилегающий земельный участок площадью 1896 кв.м. (аренда до 2027 года). Учитывая масштаб здания и его расположение в центре района, данный лот может быть интересен крупным коммерческим структурам для размещения офисов, торговых площадей или логистического хаба. Стартовая стоимость — 32,8 млн рублей.

Лоты №3 и №4: Социально значимые объекты в станицах Третий и четвертый лоты ориентированы на инвесторов, заинтересованных в развитии инфраструктуры малых поселений. Лот №3: Здание аптеки в станице Барсуковская (ул. Полянского, 21а), площадь 97,9 кв.м. Цена — 2,8 млн рублей.

Лот №4: Здание аптеки в станице Беломечетская (ул. Первомайская, д. 31), площадь 71,3 кв.м. Цена — 2 млн рублей. Оба объекта являются типовыми капитальными строениями советской постройки, требующими минимальных вложений для ввода в эксплуатацию профильного бизнеса.

Условия участия и финансовые параметры Для регистрации в качестве участника претендентам необходимо пройти аккредитацию на ЭТП «Региональная Торговая площадка» и подать электронную заявку в установленный срок. Период приема заявок строго регламентирован: старт — 31 августа 2026 года в 11:00, окончание — 5 октября 2026 года в 11:00.

Финансовые условия аукциона стандартны для процедур банкротства такого уровня:

Размер задатка составляет 10% от начальной цены каждого конкретного лота. Средства блокируются на спецсчете площадки и служат обеспечением серьезности намерений покупателя.

Шаг аукциона зафиксирован на уровне 5% от начальной стоимости лота. Это обеспечивает динамичное повышение цены при наличии конкурентной борьбы между участниками.

Реализация активов ГУП СК «ЦРА №63» позволит направить вырученные средства на удовлетворение требований кредиторов предприятия в порядке очередности, установленной законом. При этом продажа зданий вместе с правами аренды земли создает благоприятные условия для сохранения социальной функции объектов — новые собственники смогут продолжить размещение аптечных пунктов, обеспечив жителей отдаленных станиц доступом к лекарственным препаратам. Подробная проектная документация, фотофиксация текущего состояния помещений и выписки из ЕГРН доступны в карточках лотов на сайте оператора торгов.

Тат Гаспарян