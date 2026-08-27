Под Пензой адвокат требовал у клиента 6 млн руб. за вознаграждение следователю

Суд в Кузнецке рассмотрит уголовное дело адвоката, который за свои связи с правоохранителями потребовал у клиента 6 млн руб. Мужчину обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За мнимое содействие правоохранителей адвокат из Кузнецка получил 6 млн руб.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение» За мнимое содействие правоохранителей адвокат из Кузнецка получил 6 млн руб.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Следствие полагает, что фигурант представлял интересы жительницы Кузнецка, у которой мошенники похитили 38 млн руб. Своей клиентке адвокат сообщил о том, что у него якобы есть возможность повлиять на конкретных лиц в правоохранительных органах с целью быстрого возбуждения уголовного дела и возмещения ей ущерба.

В декабре прошлого года следствие признало женщину потерпевшей. Адвокат сообщил ей, что для этого подкупил правоохранителей. За свои услуги он потребовал у потерпевшей 6 млн руб., возвращенных ей в рамках расследования, якобы для передачи вознаграждения следователю. Деньги адвокат потратил на свои нужды.

Марина Окорокова