Прокуратура добивается закрытия незаконной гостиницы в липецком ЖК

Прокуратура Липецкой области подала в региональный арбитраж иск с требованием запретить деятельность гостиницы в жилом доме Ельца. Заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 1 сентября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным картотеки арбитражных дел, ответчиком выступает индивидуальный предприниматель (ИП) Наталья Федорова, владеющая домом и участком площадью 613 кв. м на улице Советской, 67А. Как следует из материалов дела, вид разрешенного использования земли — «для малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство)». По мнению прокуратуры, использование этой территории под гостиницу не соответствует разрешенному назначению. Ведомство требует изменить его на «гостиничное обслуживание».

Предпринимательница же возражает против иска. Ответчик указала в отзыве, что сдает комнаты в доме по договорам найма жилых помещений. По ее мнению, это не противоречит жилищному законодательству и не требует изменения вида разрешенного использования участка.

По данным Rusprofile, ИП Федорова Наталья Александровна зарегистрирован в августе 2011 года в Ельце Липецкой области. В основном специализируется на деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Мария Свиридова