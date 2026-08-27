В МВД Ставрополья зафиксировали рост потребности в IT-специалистах

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю фиксируют повышенную потребность в специалистах с ITподготовкой — это обусловлено ростом числа преступлений в сфере информационных технологий. Об этом в видео-интервью региональному информационному центру «ТАСС Кавказ» рассказал заместитель начальника главка, генерал-майор полиции Алексей Жуков.

По словам Жукова, кадры с профильной технической подготовкой требуются в различных подразделениях — в том числе в патрульнопостовой службе, в службе участковых уполномоченных и в уголовном розыске. При этом особую актуальность приобретают специалисты, прошедшие обучение по ITтехнологиям: значительная доля регистрируемых преступлений связана с дистанционным мошенничеством.

Генерал-майор также привел статистику ущерба: за семь месяцев 2026 года жители Ставрополья потеряли изза IT-преступлений 1 млрд 258 млн рублей. Показатель на 10 % ниже, чем за аналогичный период 2025 года.

Мария Хоперская