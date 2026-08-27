Пожар в заповеднике «Утриш» под Анапой локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание в заповеднике «Утриш» в Анапе, сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале. К 14:24 27 августа площадь очагового тления удалось сократить с 1 га до 0,3 га, чему способствовала работа вертолета Ми-8 и самолета-амфибии Бе-200.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой

Пожар начался 25 августа. Первоначальная площадь составляла около 0,5 га, затем огонь распространился до 70 га, в том числе на территории горельника. Горели сухая трава, кустарники, деревья и валежник. Тушение осложнял сильный ветер.

Ранее сообщалось, что в ликвидации огня участвовали порядка 120 человек и 17 единиц техники. В настоящее время специалисты выполняют работы по окарауливанию — осматривают территорию и проливают отдельные участки, чтобы не допустить повторного возгорания.

Алина Зорина