Участки улиц Бородина и Красноармейской в Ижевске закроют на время ремонта

В Ижевске из-за работ по реконструкции тепловых сетей будет ограничено движение транспорта на двух участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

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Так, нельзя будет проехать по ул. Бородина между домами 90 и 92 по ул. Горького с 8:00 28 августа до 23:00 31 августа. Кроме того, закроют для транспорта в районе домов 86 и 71 с 8:00 28 августа до 22:00 30 августа.

В связи с этим автобус № 15 при движении из центра пойдет по схеме: улица Карла Либкнехта — улица Пушкинская — улица Чугуевского — улица Красноармейская. Далее транспорт вернется на привычный маршрут. Автобус № 25 в направлении микрорайона Нагорный проследует по улице Карла Либкнехта, затем свернет на улицу Карла Маркса и продолжит движение по стандартной схеме.