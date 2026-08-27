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Комплекс фотофиксации нарушений правил парковки заработал в Ижевске

В Ижевске начал работать комплекс фотофиксации нарушений правил парковки. Об этом на заседании президиума Госсовета Удмуртии рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Дмитрий Городилов, передает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Новое оборудование позволило выявить уже около сотни таких нарушений. Штраф для автомобилистов составляет 2 250 рублей.

По словам и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадия Таранова, до конца года республика приобретет еще несколько таких комплексов. В ведомстве надеются, что это приучит водителей к соблюдению правил в проблемных локациях.