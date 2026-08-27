На Кубани спрос на мини-НПЗ вырос более чем вдвое

За первые семь месяцев 2026 года количество тендеров на закупку мини-НПЗ в Краснодарском крае увеличилось на 112,8% — с 48 до 102 процедур по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кубань стала абсолютным лидером на юге России, на нее пришлось 73,5% всех закупок оборудования в макрорегионе, тогда как доля Ростовской области составила 11,7%, Волгоградской — 5,9%, пишут «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Структура спроса в Краснодарском крае распределилась почти поровну между крупным нефтегазовым сектором (53,8%) и независимыми переработчиками с топливными трейдерами (46,2%).

Коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева связала рост интереса со стремлением регионального бизнеса снизить риски локального дефицита топлива и обеспечить автономность поставок. Дополнительными стимулами, по ее словам, выступают ожидания возможной господдержки малотоннажной переработки и оптимизации отраслевого регулирования.

Стоимость закупок варьируется в широком диапазоне: микроустановки начального уровня — 1–5 млн руб., модульные комплексы средней мощности — 6–9 млн руб., высокопроизводительные стационарные заводы под ключ — от 25–28 млн руб. и выше.

Алина Зорина