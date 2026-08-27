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Готовность жилого фонда Петербурга к отопительному сезону превысила 95%

Техническая готовность жилого фонда Санкт-Петербурга к предстоящему отопительному сезону достигла 95,3%. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на данные Жилищного комитета.

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Смольный сообщил о 95-процентной готовности жилья Петербурга к холодам

Смольный сообщил о 95-процентной готовности жилья Петербурга к холодам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В здании предусмотрены мастерские для уроков труда, библиотека с читальным залом и медиатекой

В здании предусмотрены мастерские для уроков труда, библиотека с читальным залом и медиатекой

Фото: Пресс-служба Setl Group

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Смольный сообщил о 95-процентной готовности жилья Петербурга к холодам

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В здании предусмотрены мастерские для уроков труда, библиотека с читальным залом и медиатекой

Фото: Пресс-служба Setl Group

Всего к началу холодов в городе необходимо подготовить 24 403 жилых здания. В их числе 24 153 многоквартирных дома и 250 объектов специализированного жилищного фонда.

Полностью завершить подготовительные работы планируется не позднее 1 сентября. Основной задачей остается снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в отопительный период.

Лидерами по темпам подготовки к отопительному сезону стали Василеостровский, Петроградский и Курортный районы Санкт-Петербурга, добавили в Жилищном комитете.

Матвей Николаев

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