Жителя Дагестана осудили за надругательство над флагом и подготовку теракта

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю села Мугарты Дербентского района Дагестана Ровшану Селимову, признав его виновным по статьям о подготовке теракта, призывах к экстремизму и надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 280, ст. 329 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что в феврале 2025 года Селимов разместил видео с призывами к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам. Суд также установил, что в марте он снял Государственный флаг России с мемориала Великой Отечественной войны в своем селе, увез его домой и там надругался над ним — топтал ногами. Эти действия подсудимый также заснял и опубликовал в канале вместе с фотографией мемориала без флага.

В апреле Селимов перевез флаг в недостроенное здание, облил бензином и сжег, видеозапись поджога также выложил в открытый доступ. Кроме того, с марта по апрель фигурант вел переписку с аккаунтом, находившимся под контролем органов безопасности, и обсуждал совместное совершение террористического акта в апреле 2025 года на территории Махачкалы. 28 марта он направил собеседнику инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства и аудиосообщение с предложением выбрать объект газоснабжения в Махачкале для поджога. 4 апреля, получив сообщение о готовности к преступлению, подтвердил намерение его совершить.

Суд назначил Селимову пять лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор может быть обжалован.

Константин Соловьев