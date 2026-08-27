Нижегородское заксобрание VII созыва провело последнее плановое заседание
Депутаты Заксобрания Нижегородской области 27 августа 2026 года провели последнее плановое заседание в седьмом созыве. До окончания полномочий созыва они продолжат работу на округах и при необходимости могут собраться на внеочередное заседание. Текущий созыв остается правомочным до первого заседания восьмого созыва, выборы в который пройдут 20 сентября.
На завершающем заседании депутаты рассмотрели почти 50 вопросов. В том числе они одобрили закон о введении «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН), повысили штрафы за нарушения в сфере благоустройства. Также депутаты досрочно сложили полномочия своего коллеги Игоря Рузанкина, который пожелал уйти за пару месяцев до истечения полномочий всего созыва. С его уходом в парламенте осталось 45 депутатов из 50.