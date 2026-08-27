Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородское заксобрание VII созыва провело последнее плановое заседание

Депутаты Заксобрания Нижегородской области 27 августа 2026 года провели последнее плановое заседание в седьмом созыве. До окончания полномочий созыва они продолжат работу на округах и при необходимости могут собраться на внеочередное заседание. Текущий созыв остается правомочным до первого заседания восьмого созыва, выборы в который пройдут 20 сентября.

Предыдущая фотография
Последнее плановое заседание законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва

Последнее плановое заседание законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Депутаты расходятся после заседания (на переднем плане руководитель региональной приемной председателя &quot;Единой России&quot; Дмитрия Медведева Виктор Лунин и депутат Госдумы Вадим Булавинов)

Депутаты расходятся после заседания (на переднем плане руководитель региональной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева Виктор Лунин и депутат Госдумы Вадим Булавинов)

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Депутаты делают коллективное фото на память

Депутаты делают коллективное фото на память

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 8

Последнее плановое заседание законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Депутаты расходятся после заседания (на переднем плане руководитель региональной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева Виктор Лунин и депутат Госдумы Вадим Булавинов)

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Депутаты делают коллективное фото на память

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

На завершающем заседании депутаты рассмотрели почти 50 вопросов. В том числе они одобрили закон о введении «Автоматизированной упрощенной системы налогообложения» (АУСН), повысили штрафы за нарушения в сфере благоустройства. Также депутаты досрочно сложили полномочия своего коллеги Игоря Рузанкина, который пожелал уйти за пару месяцев до истечения полномочий всего созыва. С его уходом в парламенте осталось 45 депутатов из 50.

Галина Шамберина