В Дагестане расследуют дело о похищении ребенка и покушении на его убийство

Сулейман-Стальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 59летнего местного жителя. Его подозревают в ч. 3 ст. 30 — п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), п.п. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, в том числе при отягчающих обстоятельствах), ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 25 августа 2026 года подозреваемый находился в селе Цлак Хивского района. Испытывая личную неприязнь к малолетней девочке, он похитил ее и вывез на автомобиле в неизвестном направлении. На следующий день правоохранители нашли машину с фигурантом и девочкой в лесу на окраине села Цмур СулейманСтальского района. При попытке задержания подозреваемый сопротивлялся и угрожал убить девочку. Сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать фигуранта и освободить ребенка. В ходе противостояния подозреваемый нанес телесные повреждения двум полицейским.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, а также на сбор и фиксацию доказательств.

Мария Хоперская