В Калининградской области построят около 400 квартир для врачей и учителей

В Калининградской области планируют построить около 400 квартир для врачей, учителей и других востребованных специалистов социальной сферы. Новое жилье появится в шести муниципалитетах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для работников социальной сферы в Калининградской области построят сотни квартир

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Для работников социальной сферы в Калининградской области построят сотни квартир

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

До 2029 года квартиры планируется возвести в Багратионовске, Гусеве, Краснознаменске, Нестерове, Правдинске и Советске. Проект реализуют по поручению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Кроме того, до конца текущего года 15 квартир в Немане передадут преподавателям и медицинским работникам, сообщили в региональном правительстве.

Матвей Николаев