Маломерным судам запретят движение по Оке и Волге в Нижнем Новгороде 28 августа

Оперативный штаб Нижегородской области ввел запрет на использование маломерных судов на Оке и Волге в Нижнем Новгороде с 10:00 до 22:00 28 августа. Под запрет попадают участок Волги с 887 по 920 км, Оки — с 0 км по 35 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Ограничения также коснутся парусных и спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки и гребные лодки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде 28 августа пройдет второй день форума «Сильные идеи для нового времени». На пленарное заседание ожидается визит президента РФ Владимира Путина.

Галина Шамберина