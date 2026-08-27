Открыта продажа билетов на новый водный маршрут Ярославль — Плес

Оператор речных круизов «ВодоходЪ» открыл продажу билетов на новый регулярный водный маршрут по Волге, который соединит Ярославль и Плес через Кострому. На сайте компании стоимость билетов начинается от 2600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт компании «ВодоходЪ» Фото: Официальный сайт компании «ВодоходЪ»

Скоростное судно «ВосходЪ-4» будет в 9:15 отправляться из Ярославля в Плес. Из Плеса в Ярославль — в 12:15. Время в пути составит 2 часа 50 минут. Пока билеты реализуются на рейсы с 28 по 31 августа.

На маршруте предусмотрены две категории — стандарт и комфорт. Стоимость билета в категории «стандарт» от Ярославля до Плеса составляет 2900 руб., в категории «комфорт» — 3500 руб. Детский билет до 5 лет в категории «стандарт» бесплатный.

На пути предусмотрена остановка в Костроме: билет из Ярославля в соседний город обойдется в 1800 руб. (стандарт). При этом можно доехать только до Костромы: второй рейс из Ярославля в этот город запланирован на 15:15. Из Костромы в Ярославль можно отправиться в 13:35 и 16:55.

Ранее в компании анонсировали второй рейс Ярославль — Плес с отправлением в 14:35. На сайте в настоящее время билетов на этот рейс нет.

Алла Чижова