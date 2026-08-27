Комплекс Академии танца Эйфмана ввели в эксплуатацию
Комплекс зданий Академии танца и Театра балета Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской улице, 7 и 9 в Петербурге официально ввели в эксплуатацию. Разрешение опубликовано Госстройнадзором города.
На месте бывшего детского сада в доме №9 появился корпус для учащихся Академии. В здании предусмотрены жилые помещения для воспитанников и хореографические залы.
Соседний дом Басевича, который долгое время пустовал и был известен как одна из петербургских «заброшек», реконструировали. Теперь там разместятся апартаменты для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана.
За сохранение здания Басевича ранее выступали градозащитники, опасавшиеся его сноса.