Комплекс Академии танца Эйфмана ввели в эксплуатацию

Комплекс зданий Академии танца и Театра балета Бориса Эйфмана на Большой Пушкарской улице, 7 и 9 в Петербурге официально ввели в эксплуатацию. Разрешение опубликовано Госстройнадзором города.

На месте бывшего детского сада в доме №9 появился корпус для учащихся Академии. В здании предусмотрены жилые помещения для воспитанников и хореографические залы.

Соседний дом Басевича, который долгое время пустовал и был известен как одна из петербургских «заброшек», реконструировали. Теперь там разместятся апартаменты для артистов Академического театра балета Бориса Эйфмана.

За сохранение здания Басевича ранее выступали градозащитники, опасавшиеся его сноса.

Карина Дроздецкая