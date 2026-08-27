«Очевидная конкуренция»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 27 августа подвела итоги выдвижения и регистрации кандидатов на выборах в Законодательное собрание восьмого созыва. Всего на 50 депутатских мандатов в сентябре 2026 года претендуют 500 кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

На выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга зарегистрирован 501 кандидат. Всего выдвигалось 626 претендентов. По партийным спискам от шести политических объединений баллотируются 379 человек, еще 122 участников голосования поборются за места в городском парламенте по одномандатным округам. Самовыдвиженцев на этих выборах не будет: ни один из трех не смог пройти сбор подписей.

«Этап споров по делам о регистрации или оспариванию решений об отказе в регистрации, по крайней мере в избирательных комиссиях и судах первой инстанции, завершен»,— заявил во время доклада об итогах регистрации кандидатов заместитель председателя избирательной комиссии Олег Зацепа на заседании ГИК 27 августа.

По партспискам «Единой России» баллотируются 80 человек. От КПРФ выдвинулся 71 кандидат, а от ЛДПР — 67. По спискам «Зеленых» идут 62 человека. Еще 55 и 44 кандидата выдвинуты «Справедливой Россией» и «Новыми людьми» соответственно.

Единственной партией, которая «закрыла» все 25 одномандатных округов, стала «Единая Россия». ЛДПР и КПРФ представлены в 23 и 21 округе соответственно. Еще в 20 округах выдвинуты кандидаты от партии «Новые люди». От СР пройти регистрацию смогли кандидаты в 16 округах, а у парламентского «Яблока» — 13. Отметим, список «яблочников» Горизбирком отказался регистрировать. Лишь в четырех округах баллотируются кандидаты от партии «Зеленые».

В основном в каждом одномандатном округе в выборах участвуют от четырех до шести кандидатов. В среднем по городу конкурс составил пять человек на один мандат. Исключением стали 8-й и 11-й округа, где избирателям в сентябре придется выбирать из трех кандидатов.

Пять лет назад, на выборах депутатов Заксобрания седьмого созыва, в голосовании принимали участие 585 кандидатов. Несмотря на сокращение количества выдвиженцев, выборы остаются конкурентными, считает председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

«Вы же видите, какое огромное число кандидатов все равно. Выборы весьма конкурентные. Мне кажется, конкуренция очевидная. Посмотрите, какая борьба идет: кандидаты и в судах решают вопросы, пытаясь снять друг друга, и агитация массовая. Мне кажется, все весьма конкурентно»,— заявил господин Мейксин в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад».

По состоянию на 27 августа в картотеке Санкт-Петербургского городского суда (вопросы об оспаривании решений ТИК рассматривает только этот суд) есть информация о 23 исках, связанных с сентябрьской избирательной кампанией в ЗакС. Большинство обращений связаны с отказом территориальной избирательной комиссии регистрировать кандидатов. По одному иску еще не вынесено решение: заседание по делу «яблочника» Платона Васильева состоится в пятницу, 28 августа.

В двух исках действующие депутаты парламента намеревались отменить регистрацию своих оппонентов по одномандатным округам. Так, депутат ЗакСа, кандидат по 5-му округу Михаил Амосов снял с выборов представителя «Новых людей» Юрия Куликова из-за нарушения авторских прав (позже господин Куликов смог восстановиться в апелляционной инстанции), а депутат от ЛДПР Андрей Малков безуспешно пытался отменить регистрацию «яблочника» Антона Костика в 21-м округе.

Часть кандидатов пыталась оспорить отказы ТИК в городском избиркоме. На этапе выдвижения и регистрации члены ГИК вынесли решения по десяти обращениям, связанным с выборами в Законодательное собрание. Только одно из них оказалось в пользу кандидата. Оспорить действия территориальной избирательной комиссии смогла только одна кандидатка. Ей оказалась Марина Песляк, выдвинутая партией «Яблоко» в 6-м избирательном округе. Отметим, часть кандидатов, которым горизбирком отказал в удовлетворении жалобы, смогли добиться регистрации через суд.

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга восьмого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В эти дни горожане также будут выбирать депутатов Государственной думы, а избиратели из муниципальных образований «Автово», «Новоизмайловское», «Красненькая речка» и «Оккервиль» смогут проголосовать на местных выборах. В последних трех округах пройдут дополнительные выборы.

Константин Леньков