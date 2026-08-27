Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Knoll Фото: Knoll

Недавно вышел новый стол Кристофа де Соузы Bridge. Как рассказывается в официальной коммуникации, вдохновлен он городом Порту и его мостами. В мебельном дизайне такое вообще не редкость: целый ряд культовых предметов мебели был не только вдохновлен конкретным городом, но и назван в его честь. Мис ван дер Роэ создал кресло Barcelona для немецкого павильона на Международной выставке в Барселоне в 1929 году.

Вдохновением послужили складные стулья древнеримской знати, а модель, по замыслу создателя, предназначалась для отдыха испанской королевской четы. Стул Paris из гнутой ротанговой лозы Арне Якобсен создал в том же 1929-м. Придуман он был под влиянием французского модернизма и стилистически отсылал к дизайну и атмосфере парижских кафе того времени.

Чуть ли не больше всех других любил давать своим произведениям географические названия Алвар Аалто. По его работам можно изучать географию Финляндии, а еще среди созданного им есть Sienna и даже Viipuri, то есть Выборг. Последний — знаменитый стул, который был создан для лекционного зала муниципальной библиотеки.

Анна Минакова