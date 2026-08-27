Заморозки на почве возможны в Удмуртии до конца августа

В Удмуртии до конца августа существует вероятность заморозков. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра республики. Отмечается, что на территорию региона поступает холодный арктический воздух. Это приведет к тому, что температура в Удмуртии будет соответствовать климатическим нормам последней декады сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Предстоящая ночь будет самой холодной, ожидается, что столбики термометров опустятся до +1..+6°С. Местами прогнозируются заморозки на почве до 0..-3°С. Днем 28 августа в Удмуртии потеплеет до +10..+15°С.

Температура воздуха в ночные часы 29-31 августа составит +1..+6°С, местами заморозки на почве до 0..-1°С, днем 29 августа синоптики прогнозируют +9..+14°С, 30 августа +10..+15°С, 31 августа +14..+19°С. Возможны кратковременные дожди в основном днем 28 и 29 августа, 30 и 31 августа существенных осадков не ожидается.

Предварительно на следующей неделе прогнозируют потепление, 1 сентября днем ожидается до +15..+20°С и кратковременные дожди.