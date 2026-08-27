Врач из Чкаловска перевел мошенникам 2,2 млн рублей

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено по заявлению 61-летнего врача из Чкаловска, которого предполагаемые мошенники убедили перевести им 2,2 млн руб. под видом инвестиций. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что неизвестные связались с потерпевшим в мессенджере и предложили ему дополнительный заработок на криптовалютной бирже. Его убедили зарегистрироваться на трех интернет-площадках и инвестировать в них. Для этого оформил кредиты в банках на 2,2 млн руб. и несколько месяцев переводил деньги на электронный кошелек, который в итоге заблокировали. Чтобы восстановить доступ к нему, собеседники потребовали доплатить.

Однако криптокошелек потерпевшего так и не был разблокирован, и он обратился в полицию. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предполагает до 10 лет лишения свободы.

Егор Емельянов