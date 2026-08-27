Группа «Черкизово» в первом полугодии сократила экспорт на 10%

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мясной продукции в России, сократила объем экспорта в первом полугодии 2026 года на 10%. Основная причина — приостановка аккредитации китайскими властями ряда предприятий компании. Общий объем продаж «Черкизово» за первые шесть месяцев года снизился на 1%, до 655,9 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы «Черкизово» Фото: Пресс-служба группы «Черкизово»

В отчетный период группа также сократила на 2,3% объем продаж в канале общественного питания, так как поток посетителей в заведениях быстрого обслуживания снизился. Розничные продажи группы остались практически на уровне прошлого года.

Среди других рыночных факторов, негативно повлиявших на результаты компании первого полугодия, в группе «Черкизово» отметили рост поставок из Китая филе куриной грудки, которое на фоне укрепления рубля стало дешевле отечественной продукции. Это привело к снижению внутренних цен на курицу и свинину. «В результате в первом полугодии 2026 года цены на свинину в России упали до самого низкого уровня за последние несколько лет»,— говорится в пресс-релизе «Черкизово».

Также группа «Черкизово» сообщила о существенном сокращении своей инвестиционной программы в первом полугодии — на 18,9%, до 8,6 млрд руб. (по сравнению с 10,6 млрд руб. в первом полугодии 2025 года). Компания финансировала только ограниченное количество инвестиционных проектов и программы модернизации, необходимые для поддержания текущей деятельности.

Группа прогнозирует ускорение роста расходов во втором полугодии. Отдельное беспокойство компании вызывает ситуация с топливом во время уборочной кампании, проведение которой, как и себестоимость будущего урожая, зависит от стабильности поставок топлива и цен на него.

«Улучшение ситуации возможно прежде всего за счет изменений в макроэкономике. Ослабление рубля и снижение ключевой ставки улучшили бы условия работы российской мясной отрасли, в том числе компании: отечественным производителям стало бы проще конкурировать с китайским импортом, а экономика экспортных поставок смогла бы восстановиться»,— отметили в «Черкизово».