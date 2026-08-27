Мать и сын из Санкт-Петербурга заблудились в Агурском ущелье

Спасатели ЮРПСО МЧС России вывели из Агурского ущелья в Сочи двух туристов из Санкт-Петербурга — женщину и ее сына. Они заблудились во время спуска с горы Ахун к Агурским водопадам, не рассчитав продолжительность маршрута на световой день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

На развилке двух троп туристы не смогли определить направление выхода. Женщина связалась со службой 112 и сообщила о происшествии. После этого к поискам подключились спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России.

Специалисты обнаружили мать и сына в районе Чертовой купели. Спасатели сопроводили туристов до выхода с маршрута, после чего на внедорожнике МЧС вывезли их в городскую черту. В Сочи они приехали на отдых из Санкт-Петербурга.

С начала 2026 года спасатели МЧС России уже 13 раз выезжали в Агурское ущелье для оказания помощи туристам. В ЮРПСО МЧС России отмечают, что маршруты в этом районе Сочинского национального парка могут казаться несложными и непродолжительными, однако перед выходом необходимо изучить маршрут и учитывать перепады высот.

Спасатели рекомендуют заранее загрузить офлайн-карту и иметь при себе заряженные мобильные телефоны и пауэрбанки. Отдельное внимание необходимо уделять обуви. В рюкзаке также рекомендуют иметь спички, фонарик, небольшую аптечку, теплую одежду и перекус.

Мария Удовик