В селе Пудем в Удмуртии проверят данные о загрязнении воздуха

В селе Пудем Ярского района Удмуртии проводится проверка по факту возможного загрязнения атмосферного воздуха. Ее организовал Глазовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии после публикаций в СМИ и жалоб местных жителей, сообщает пресс-служба следственного управления. Жители связывают возможное ухудшение воздуха с деятельностью расположенного в населенном пункте предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

СК инициировало процессуальные мероприятия в рамках ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.