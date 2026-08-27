Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В селе Пудем в Удмуртии проверят данные о загрязнении воздуха

В селе Пудем Ярского района Удмуртии проводится проверка по факту возможного загрязнения атмосферного воздуха. Ее организовал Глазовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии после публикаций в СМИ и жалоб местных жителей, сообщает пресс-служба следственного управления. Жители связывают возможное ухудшение воздуха с деятельностью расположенного в населенном пункте предприятия.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

СК инициировало процессуальные мероприятия в рамках ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.