Осень в Воронеже будет более теплой и дождливой, чем в прошлом году

В Воронеже осень ожидается теплее климатической нормы и средних данных последних пяти — десяти лет. При этом температурных рекордов не будет. Также возможно превышение показателей по осадкам. Такой прогноз представили специалисты «Яндекс Погоды» с использованием ИИ-технологии «Метеум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Входная группа парка «Орленок» в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Входная группа парка «Орленок» в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Особенно теплым — в сравнении с нормой и данными последних лет — окажется сентябрь. Октябрь будет прохладнее, чем в среднем за последние годы, и ближе к климатической норме. Ноябрь превысит средние показатели многолетней температурной нормы, но окажется существенно прохладнее аномально теплого прошлого года.

Количество осадков в целом превысит показатели прошлого года. В сентябре их выпадет в 6,5 раза больше, чем в тот же период 2025 года, а в ноябре — почти в два раза больше. В октябре, наоборот, осадков будет заметно меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом осень в мегаполисах России также ожидается теплее климатической нормы, особенно сентябрь. Ноябрь, оставаясь теплее нормы, окажется прохладнее прошлогоднего в Поволжье, на Урале, в Центральной России и Сибири, Ростове-на-Дону и Краснодаре. По осадкам прогнозируется возвращение к климатической норме после засушливой осени 2025 года. Особенно влажным станет ноябрь: количество осадков в большинстве городов может превысить норму в 1,3–1,5 раза.

Мария Свиридова