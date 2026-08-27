В Дагестане выявили несанкционированную свалку в Байрамаульском сельсовете

Минприроды Дагестана провело проверку по факту несанкционированного размещения отходов на территории муниципалитета Сельсовет Байрамаульский. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что нарушения экологического законодательства подтвердились. По итогам обследования местной администрации вынесено официальное предостережение с требованием незамедлительно организовать работы по очистке территории.

Муниципалитет приступил к ликвидации свалки.

Константин Соловьев