В Дагестане выявили несанкционированную свалку в Байрамаульском сельсовете
Минприроды Дагестана провело проверку по факту несанкционированного размещения отходов на территории муниципалитета Сельсовет Байрамаульский. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В сообщении отмечается, что нарушения экологического законодательства подтвердились. По итогам обследования местной администрации вынесено официальное предостережение с требованием незамедлительно организовать работы по очистке территории.
Муниципалитет приступил к ликвидации свалки.