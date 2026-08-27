Замминистра дорожного хозяйства Ярославской области уходит с поста

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Дмитрий Сергеев покидает свой пост. Об этом сообщает «76.ru».

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Господин Сергеев пояснил, что уходит по собственному желанию, при этом пока находится в поиске работы. Его имя уже убрали из числа заместителей министра на сайте областного министерства.

Дмитрий Сергеев стал заместителем министра летом 2023 года. До этого он был первым заместителем директора департамента городского хозяйства в Ярославле.

Алла Чижова