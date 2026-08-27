Пензенская область заняла третье место на турнире по армрестлингу

В Пензе прошел II Всероссийский турнир по армрестлингу «Кубок Поволжья». Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

192 спортсменов из 30 субъектов РФ приняли в дворце единоборств «Воейков». В общекомандном зачете первое место заняла сборная Белгородской области (158 очков). На вторую строку попал Татарстан (142 очка). Пензенская область набрала 110 очков и оказалась на третьем месте.

В личном зачете победили пезенцы Савва Добров и Владимир Тарасов. Серебро у Александра Кузнецова и Виктории Черноусовой. Третье место занял Александр Баранов.

В ветеранском общекомандном зачете представители Пензенской области завоевали золото (64 очка). Второе место у Тверской области, третье — у Нижегородской. Дальше идут Удмуртия и Волгоградская область.

В личном зачете ветеранов пензенцы взяли четыре медали. Золото получили Александр Просвирнин и Александр Грушин. Второе место занял Андрей Клоков. Бронзой наградили Сергея Яшкова.

Дарья Васенина