Пензенская область заняла третье место на турнире по армрестлингу
В Пензе прошел II Всероссийский турнир по армрестлингу «Кубок Поволжья». Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.
Фото: Правительство Пензенской области
192 спортсменов из 30 субъектов РФ приняли в дворце единоборств «Воейков». В общекомандном зачете первое место заняла сборная Белгородской области (158 очков). На вторую строку попал Татарстан (142 очка). Пензенская область набрала 110 очков и оказалась на третьем месте.
В личном зачете победили пезенцы Савва Добров и Владимир Тарасов. Серебро у Александра Кузнецова и Виктории Черноусовой. Третье место занял Александр Баранов.
В ветеранском общекомандном зачете представители Пензенской области завоевали золото (64 очка). Второе место у Тверской области, третье — у Нижегородской. Дальше идут Удмуртия и Волгоградская область.
В личном зачете ветеранов пензенцы взяли четыре медали. Золото получили Александр Просвирнин и Александр Грушин. Второе место занял Андрей Клоков. Бронзой наградили Сергея Яшкова.