Экс-менеджеру челябинского филиала «Сбербанка» не стали смягчать приговор

Челябинский областной суд оставил без изменений приговор бывшему исполнительному директору регионального отделения ПАО «Сбербанк» Роману Лихопуду. Виновный в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) просил исключить дополнительное наказание, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в 2023–2025 годах Роман Лихопуд и менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами регионального отделения банка Оксана Малышко получили от руководителя проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова лично и через посредников 14 млн руб. Взамен они помогли открыть невозобновляемую кредитную линию в размере более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. За деньги банковские служащие скрыли негативную информацию о компаниях, которые представлял бизнесмен, а также решали проблемы, возникающие в процессе финансирования, считает следствие.

В июне 2026 года Романа Лихопуда приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 28 млн руб. с конфискацией 14 млн руб. и запретом занимать определенные должности в течение пяти лет. Адвокат фигуранта просил не лишать подзащитного права занимать определенные должности и снизить размер штрафа. Однако Челоблсуд не стал удовлетворять апелляционную жалобу.

В июле Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему руководителю проекта «Увильды парк» Алексею Вахатову, признанному виновным в даче взятки сотруднику челябинского отделения «Сбербанка». Ему назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 40 млн руб. Дело Оксаны Малышко пока рассматривается судом.

Виталина Ярховска