Нижегородские депутаты одобрили кратный рост штрафов в сфере благоустройства

Законодательное собрание Нижегородской области поддержало в двух чтениях изменения в региональный КоАП об ужесточении административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства – от разбросанных самокатов до неубранного снега. Ко второму чтению поступило 25 поправок, их суть на заседании не озвучили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Инициатором изменений выступило областное правительство, которое считает, что давно не пересматриваемые санкции перестали выполнять свою функцию: предпринимателям дешевле заплатить штраф, чем, например, очистить крышу от снега.

По словам зампредседателя правительства Дениса Исмагилова, законопроект – не про увеличение санкций, а про экономическую мотивацию соблюдать правила.

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий в свою очередь отметил, что в погоне за пополнением бюджета муниципалитеты все чаще не применяют предупреждения. В качестве примера он привел киоски «Печать», которые ночью разрисовывают, а в девять утра предпринимателя уже штрафуют. «Надо вдумчиво относиться к применению этой дубинки», – высказался господин Солодкий.

Денис Исмагилов возразил, что с момента выявления нарушения до применения наказания проходит минимум две недели, в течение которых есть время на устранение нарушений. По его словам, в таких случаях у предпринимателя есть возможность закрыть дело по малозначительности или получить предупреждение. Вместе с тем он согласился, что к применению штрафов надо подходить вдумчиво.

Ирина Швецова