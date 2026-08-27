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В Севастополе сбили 7 БПЛА

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, были нейтрализованы семь БПЛА.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В результате атаки никто не пострадал. После падения обломков сбитых беспилотников спасатели зафиксировали два возгорания травы в Гагаринском районе.

Власти призвали жителей не приближаться к обнаруженным обломкам или целым беспилотникам и сообщать о таких находках по номеру 112.

Вячеслав Рыжков

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