В Севастополе сбили 7 БПЛА
Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, были нейтрализованы семь БПЛА.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В результате атаки никто не пострадал. После падения обломков сбитых беспилотников спасатели зафиксировали два возгорания травы в Гагаринском районе.
Власти призвали жителей не приближаться к обнаруженным обломкам или целым беспилотникам и сообщать о таких находках по номеру 112.