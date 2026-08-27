Тысячу групп продленного дня создадут в школах Саратовской области
Масштабное расширение групп продленного дня в школах Саратовской области анонсировал в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. Изменения начнут действовать с 1 сентября.
Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»
В регионе откроют больше тысячи таких групп. Предполагается, что в них смогут пойти больше 24 тыс. детей.
Региональному министерству образования поручили учесть «реальную потребность». При необходимости рассмотрят возможность увеличения количества мест.