Тысячу групп продленного дня создадут в школах Саратовской области

Масштабное расширение групп продленного дня в школах Саратовской области анонсировал в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. Изменения начнут действовать с 1 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»

В регионе откроют больше тысячи таких групп. Предполагается, что в них смогут пойти больше 24 тыс. детей.

Региональному министерству образования поручили учесть «реальную потребность». При необходимости рассмотрят возможность увеличения количества мест.

Дарья Васенина