Работницу почты в Астраханской области подозревают в присвоении чужих денег

В Енотаевском районе Астраханкой области завели дело о присвоении в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, с 25 июля по 5 августа сотрудница почтового отделения в селе Черный Яр забрала из кассы больше 170 тыс. руб. Подозреваемая потратила деньги на личные нужды.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фигурантке грозит либо штраф до 500 тыс. руб., либо до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.

Дарья Васенина