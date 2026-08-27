Концерт Макки Сагаиповой, спектакль «Ханума» и фильмы о космосе в планетарии

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кино, а также посмотреть подкупольные фильмы о космосе в планетарии. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В Ставрополе на Abrikos Arena в пятницу в 19:00 пройдет концерт рэпера Lizer (Арсен Магомадов). Исполнитель начинал музыкальный путь в объединении Закат 99.1, а позже занялся сольным творчеством. Получил широкую популярность благодаря меланхоличным трекам и альбомам (включая «Teenage Love» и «Не ангел»), сочетающим элементы рэпа, рока и искренней лирики.

Стоимость билетов — от 1940 руб. (16+)

В Дагестанской филармонии им. Мурадова 28 августа в 19:00 пройдет концерт Макки Сагаиповой. Артистка получила широкую известность благодаря исполнению чеченских песен и народных танцев. Самые известные композиции – «Са лар йоцург» и «Красивый парень». Также на сцене выступят специальные гости Рашид Багатаев и Рустам Ахмеджанов.

Стоимость билетов – от 3000 руб. (6+)

В амфитеатре «Зеленый остров» в Черкесске 23 августа в 19:00 пройдет концерт академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс». Репертуар ансамбля состоит из самобытных народных танцев, трюков и музыки. На сцене выступят более 60 артистов.

Стоимость билетов – от 1000 руб. (6+)

В субботу в Зеленом театре Ставрополя состоится концерт «Lumisfera. Мировые хиты при свечах». В программе — мелодии из «Амели», «Гладиатора», «Игры престолов» и многие другие популярные композиции в исполнении оркестра.

Стоимость билетов – от 2500 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

В доме культуры города-курорта Кисловодска 28 августа в 19:00 труппа Кабардинского драматического театр им. Шогенцукова покажет спектакль «Ханума». Богатый тифлисский купец желает породниться с аристократическим родом и поэтому собирается выдать свою красавицу-дочь за старого разорившегося князя. Девушка в отчаянии — она любит своего молодого учителя, племянника князя.

Стоимость билетов – от 1200 руб. (12+)

Ставропольский академический театр им. Лермонтова 29 августа в 18:00 покажет трагикомедию в двух действиях «Загадочный визит». Действие происходит в городе Гюллене (в переводе с немецкого «gllen» – навоз). Город находится в состоянии полной нищеты. И вдруг в город приезжает миллиардерша Клара и предлагает городу миллиард…

Стоимость билетов – от 450 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа продолжается неофициальный прокат премьеры 2026 года «Человек-паук: Новый день». Новый супергеройский блокбастер от Marvel Studios и Sony Pictures стал четвертой сольной картиной о Человеке-пауке в рамках Кинематографической вселенной Marvel (КВМ) с Томом Холландом в главной роли.

События разворачиваются спустя четыре года после финала «Нет пути домой». Повзрослевший Питер Паркер пытается балансировать между обычной жизнью и супергеройством, однако его паучьи силы начинают претерпевать странные и пугающие изменения.

Стоимость билетов — от 450 руб. (12+)

Также в пятницу и в выходные в кинотеатрах Северного Кавказа можно посмотреть премьеру прошлой недели, детективный триллер «Параллельные истории». Писательница Сильви живет в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в роман.

В это время в ее собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту и, чтобы произвести на неё впечатление, копирует рукопись Сильви и выдает за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.

Стоимость билетов – от 330 руб. (18+)

В некоторых кинотеатрах региона также покажут новое аниме «И наступит рассвет». Кэитаро живет на заброшенной фабрике фейерверков и годами пытается разгадать тайну салюта «Сюхари», который придумал его отец, а потом исчез. Когда фабрику собираются снести, у Кэитаро и его друзей остаются считанные дни, чтобы создать и запустить легендарный фейерверк.

Стоимость билетов – от 350 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В пятницу и в выходные в 12:00, 14:00 и 16:00 в парке «Россия – моя история» в Махачкале можно совершить «экспедицию по просторам Вселенной». Полнокупольные фильмы с эффектом полного погружения познакомят зрителей Солнечной системой, звездными скоплениями, далекими галактиками и загадками космоса.

Стоимость билетов – от 100 руб. (0+)

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