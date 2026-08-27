Новочеркасск через суд устанавливает права за бесхозный трансформатор

Новочеркасский городской суд рассмотрит иск о признании права муниципальной собственности на бесхозную трансформаторную подстанцию. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Сторонами процесса выступят комитет по управлению муниципальным имуществом городской администрации и администрация Новочеркасска. В качестве третьего лица к делу привлечено АО «Донэнерго Новочеркасские межрайонные электрические сети». Предметом иска стала трансформаторная подстанция площадью 3 кв. м, расположенная в СНТ «12». Права на объект не зарегистрированы, он поставлен на кадастровый учет как бесхозяйный, что подтверждается выпиской из ЕГРН.

В рамках досудебной работы комитет направил запросы в Минимущество Ростовской области, Росимущества в Ростовской области и МУП ЦТИ Новочеркасска, а также опубликовал в СМИ объявление о розыске владельца. Однако собственник так и не был установлен.

Иск мотивирован положениями Гражданского кодекса РФ, которые позволяют органам местного самоуправления обращаться в суд с требованием о признании права собственности на линейные объекты по истечении трех месяцев с момента принятия такого объекта на учет в качестве бесхозяйного. Комитет также ссылается на статью об обязательной государственной регистрации прав на недвижимость.

Заседание назначено на 24 сентября 2026 года.

Константин Соловьев