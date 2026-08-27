Краснодарские родители вошли в число наиболее активных по подготовке детей к учебному году

Жители Краснодара вошли в число наиболее активных российских родителей по подготовке детей к учебному году. К школьным покупкам — одежде, обуви и канцтоварам — семьи начинают готовиться за несколько месяцев до 1 сентября, следует из опроса Почты Mail и Дети Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Большинство родителей — 37% опрошенных — приступают к основным покупкам за один-два месяца до начала учебного года. Еще 28% распределяют школьный шопинг на все лето, а 3% начинают закупаться сразу после окончания предыдущего учебного года. Только 5% оставляют подготовку на последние дни августа. Наибольшее число ответов в исследовании пришлось на жителей Краснодара, Нижнего Новгорода и Казани.

По данным Почты Mail, в июне—августе основную долю покупок составили одежда и обувь — 26%. Еще 25% пришлись на детские товары, а 24% — на книги и канцтовары. Последняя категория демонстрирует наиболее заметную динамику: ее доля в покупках за летние месяцы 2026 года достигла 23%, почти вдвое превысив показатель годом ранее. Число чеков при этом выросло в полтора раза.

Данные «Детского мира» в целом подтверждают результаты опроса: структура спроса на школьные товары существенно не изменилась за год. Родители чаще всего выбирают классические модели одежды и спортивную форму — блузки, рубашки, брюки, спортивную одежду и обувь. В категории канцтоваров наиболее востребованы принадлежности для рисования и учебы, ручки и тетради.

Пик продаж канцтоваров традиционно приходится на последнюю неделю августа и первую неделю сентября. В этот период родители получают от школ и учителей списки необходимых принадлежностей. Одежду и обувь семьи, напротив, начинают подбирать заранее.

Вячеслав Рыжков