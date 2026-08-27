На Дону производитель подгузников вернет Минпромторгу 50 млн рублей субсидий

Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ООО «Байкалтекстком» в пользу Минпромторга РФ 50 млн руб. субсидии, выданной из федерального бюджета, а также 18,87 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Встречный иск компании о признании недействительным требования министерства о возврате средств отклонен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Субсидия была предоставлена компании по соглашению от 28 октября 2022 года на разработку, испытание и внедрение инновационной продукции реабилитационной направленности с участием инвалидов. Средства выделялись на проект по доработке и организации серийного производства одноразовых пеленок и подгузников для взрослых с использованием российской целлюлозы.

Проверив отчетность получателя, Минпромторг пришел к выводу о нецелевом использовании средств и фактическом неведении деятельности по проекту. Основную часть субсидии — 41,36 млн руб. — компания потратила на закупку 258,5 тонн целлюлозы у ООО «Реабилитик», которое на момент сделки владело 51% самого «Байкалтексткома», что суд расценил как конфликт интересов в сделке с аффилированным лицом. При этом происхождение и качество сырья подтвердить не удалось: в «удостоверении о качестве» на целлюлозу содержание сухого вещества указано в значениях до 693% при физическом максимуме 100%, а масса упаковки в 12 раз превышала массу нетто.

Суд установил, что заявленный объем закупки не соответствовал целям проекта: из 70% целлюлозы планировалось изготовить 4,85 млн изделий, тогда как для тестирования с участием 100 инвалидов требовалось не более 3,6 тыс. штук. Нецелевое использование составило не менее 96,3% расходов на сырье, или 39,83 млн руб. Кроме того, акты выпуска опытных партий были составлены раньше приказов и методик, на которые ссылались, — суд счел, что это создает видимость оформления этапов задним числом. Изменения в регистрационные удостоверения на медизделия, датированные еще 2008 годом, не вносились, что опровергает доработку продукции в рамках проекта. Довод компании об инновационности продукции суд отклонил: экспертиза не конкретизировала, в чем состоит новизна изделий, а образцы поступили эксперту в полиэтиленовых пакетах с маркировкой маркером без подтверждения их подлинности.

В апреле 2025 года Минпромторг в одностороннем порядке расторг соглашение и потребовал вернуть субсидию, после чего обратился в суд. Помимо основных сумм с компании взыскано 819 358 руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Тат Гаспарян