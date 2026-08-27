Краснодарцы оказались в числе самых активных родителей по подготовке к школе в России

Жители Краснодара вошли в тройку российских городов, где родители начинают готовить детей к учебному году раньше других. Как сообщили «Ъ-Кубань» по итогам опроса Почты Mail и Дети Mail: наибольшее число ответов от респондентов, активно занимающихся школьными сборами, поступило из Краснодара, а также из Нижнего Новгорода и Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Большинство родителей (37%) начинают покупать школьные принадлежности за один-два месяца до 1 сентября, 28% распределяют траты на все лето, и лишь 5% откладывают все на последний момент. По данным аналитиков, в летние месяцы больше всего покупок пришлось на одежду и обувь (26%), детские товары (25%) и книги с канцтоварами (24%). Последняя категория показала наиболее заметный рост: в июне—августе 2026 года на нее пришлось 23% покупок — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество чеков увеличилось в 1,5 раза.

В «Детском мире» подтвердили, что структура спроса на школьные товары остается аналогичной прошлому году. Родители чаще всего выбирают классическую одежду и спортивную форму — блузки, рубашки, брюки, спортивную обувь. Среди канцтоваров популярны товары для рисования, учебы, ручки и тетради. Пик спроса на канцелярию приходится на последнюю неделю августа и первую неделю сентября, когда после родительских собраний семьи получают списки необходимых принадлежностей. При этом одежду родители начинают выбирать заранее.

«Ъ-Кубань» писал, что средняя стоимость полного набора одежды, обуви, рюкзака и канцелярии для школьника в Краснодаре составляет около 50–60 тыс. руб. При этом итоговая сумма зависит от возраста ребенка, требований школы и выбора торговой точки.

В среднем по городу базовая школьная форма — брюки или юбка, пиджак или жилет, рубашка или блузка — обходится в 5–8 тыс. руб. Брюки для девочки стоят около 2,6–2,8 тыс. руб., для мальчика — 1,8–3 тыс. руб. Рюкзак для школьника в Краснодаре можно купить за 1,2–7,4 тыс. руб. Качественная модель с ортопедической спинкой в среднем стоит 3–4 тыс. руб. Канцелярский набор обойдется примерно в 3–6,5 тыс. руб.