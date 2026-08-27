На Ставрополье модернизируют 70-летний водовод

В Александровском округе Ставропольского края продолжается модернизация Саблинского группового водовода, который с 1957 года обеспечивает водой жителей с. Саблинское, х.Петровка и п. Новокавказский. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Специалисты «Крайводоканала» завершили замену трех километров старого трубопровода на полимерные трубы, что позволит снизить риск аварий и утечек, а также существенно повысить надежность водоснабжения.

Саблинский водовод отличается большой протяженностью (34 км) и прокладкой по сложному рельефу, из-за чего аварии на нем особенно сказываются на жизни местных жителей. Модернизация ведется поэтапно: на сегодняшний день обновлено уже около половины объекта.

Наталья Белоштейн