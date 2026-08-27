Большинство родителей и учителей в Ижевске поддержали запрет телефонов в школах

В Ижевске 81% родителей школьников одобряют введенный Минпросвещения РФ запрет на использование мобильных устройств во время уроков. Такие данные приводятся в исследовании сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Опрос, в котором приняли участие как родители, так и педагоги, показал устойчивый консенсус в отношении ограничительной меры. При этом гендерные и возрастные различия в оценках оказались незначительными: инициативу чаще поддерживают отцы (83%), чем матери (79%). Среди респондентов младше 40 лет доля одобряющих запрет составила 78%, тогда как среди родителей старшего возраста — 85%.

Уровень образования также коррелирует с отношением к нововведению: среди выпускников вузов запрет поддерживают 86% опрошенных, среди обладателей среднего специального образования — 75%. Кроме того, исследование фиксирует зависимость от дохода: респонденты с ежемесячным заработком до 100 тыс. руб. демонстрируют более либеральное отношение к присутствию смартфонов на партах, чем их более обеспеченные сограждане.

Среди учителей Ижевска уровень поддержки запрета выше — 89%. Педагоги аргументируют это снижением концентрации учеников и потенциальными конфликтами в классе. Часть опрошенных также ссылается на собственный опыт: после введения ограничений они отметили рост внимательности и работоспособности детей. Против жесткой меры высказались лишь 7% респондентов, указывая на эпизодическую необходимость использования гаджетов в образовательных целях — например, для поиска визуального материала или в рамках проектной деятельности.

При этом возрастная динамика среди педагогов повторяет родительский тренд: учителя старше 40 лет настроены категоричнее (91% за запрет), чем их коллеги до 40 лет (86%).

Опрос проводился с 26 июля по 24 августа 2026 года.