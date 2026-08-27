Молодой сотрудник получил травму при опрокидывании автопогрузчика в Ижевске

В Ижевске 18-летний молодой человек получил тяжелую травму при опрокидывании вилочного автопогрузчика. Как сообщили в Государственной инспекции труда Удмуртии, в настоящее время проводится расследование тяжелого несчастного случая на производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инцидент произошел 24 августа. По предварительным данным, молодой сотрудник, принятый на должность подсобного рабочего, будучи за рулем автопогрузчика, не справился с управлением, в результате спецтехника опрокинулась. Из-за этого работник оказался зажат под ней. Пострадавший получил тяжелую производственную травму — левая стопа сильно повреждена (частичная ампутация стопы, повреждение голеностопа), из-за серьезности повреждений развился травматический шок 2–3 степени.

«Помимо расследования причин несчастного случая, в отношении предприятия республики сейчас проводится внеплановая выездная проверка после получения работником тяжелой травмы»,— сообщила заместитель руководителя по охране труда Гострудинспекции в Удмуртии Надежда Титова.